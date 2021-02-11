10 февраля 2021 года на заседании Научно-консультативного совета Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» обсуждался проект основ государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года.

Члены Совета – доценты кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Максим Мокеев и Анна Гребенникова – изложили собственные предложения и позиции касательно целей, принципов, задач и механизмов реализации государственной политики в области развития местного самоуправления.

Анна Гребенникова отметила, что особое внимание членов Научно-консультативного совета привлекли вопросы развития механизмов сотрудничества организованных местных сообществ: органов ТОС, старост сельских населенных пунктов, волонтерских организаций, спортивных, молодежных, ветеранских, родительских сообществ с органами публичной власти всех уровней.

Понимая значимость проводимой работы для дальнейшего развития местного самоуправления, муниципалитеты Саратовской области активно включились в рабочий процесс и серьезно подошли к разработке предложений. Члены Совета дали экспертную оценку поступившим предложениям, которые после доработки будут направлены на федеральный уровень.

— Обсуждение позволило не только выработать предложения по направлениям и перспективам развития государственной политики в области местного самоуправления, но и «сверить часы» между экспертами по актуальным вопросам функционирования муниципальных институтов, – прокомментировал Максим Мокеев.