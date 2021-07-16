Состоялось заседание рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления области при осуществлении регистрации и учёта избирателей и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Саратовской области



Сегодня в зале заседания избирательной комиссии области состоялось заседание рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления области при осуществлении регистрации и учёта избирателей и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Саратовской области.

В ходе заседания рассмотрены правовые и организационные аспекты и практика регистрации и учета избирателей на территории Саратовской области, обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, учреждений ЗАГС, УФСИН, Военного гарнизона и органов местного самоуправления при организации работы по осуществлению регистрации и учета избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Саратовской области. Также члены рабочей группы обсудили опыт организации работы по регистрации и учету и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории Саратовской области органами местного самоуправления.

— В выборах смогут принять участие 1,871687 миллиона збирателей. Это данные по состоянию на 1 июля 2021 года, естественно они будут уточнены непосредственно при составлении списков избирателей. Главами муниципальных образований совместно с территориальными избирательными комиссиями в преддверии федеральных выборов проведена большая работа по уточнению перечня избирательных участков на территории каждого района. За период с 2016 по 2021 год в ряд муниципальных районов области количество избирательных участков было сокращено на 95 единиц за счет укрупнения избирательных участков и преобразования границ Саратовского муниципального района, – отметила председатель ИКСО Ирина Романова.

— Исключение и включение избирателей в списки проводится исключительно в соответствии с законом, недопустимо исключение из Регистра лиц, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства даже в случае, если гражданин длительное время не проживает по месту регистрации. Данные граждане сохраняют за собой право голосовать и имеют право подать заявление о голосовании по месту нахождения, – добавил секретарь избирательной комиссии области Сергей Седов.

По итогу заседания были достигнуты договоренности о взаимодействии между органами власти по вопросу предоставления сведений о численности избирателей.

