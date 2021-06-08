В Поволжском институте управления РАНХиГС завершился первый модуль обучения четвёртого набора слушателей образовательного проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области», инициированного Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

Реализация образовательного проекта направлена на развитие у молодых руководителей современных компетенций публичного управления и проектной деятельности. Первый модуль традиционно включает формирование проектных команд, проблематизацию, генерацию и верификацию первичных проектных идей, направленных на развитие региона, с учётом запросов органов государственной власти и местного самоуправления Саратовской области.

В завершение первого модуля команды слушателей под руководством модераторов – преподавателей ПИУ РАНХиГС – представили проектные инициативы, связанные с вопросами демографии и семейной политики, развитием благоустройства сельских территорий, цифровизацией сферы физической культуры и спорта, формированием

коммуникативного пространства молодёжи, кооперации в агропромышленном комплексе.

В межмодульный период командам предстоит провести аналитику для обоснования и корректировки проектных идей на основе статистики и экспертных мнений. Слушатели начнут работу с кураторами от государственных и муниципальных органов в соответствии с их предметной областью.

— Школа молодых управленцев Саратовской области» – проект, дающий уникальные результаты за счёт синергетического эффекта. На основе объединения идей и усилий молодых руководителей и ведущих специалистов из совершенно разных сфер создаются реалистичные проекты, направленные на развитие Саратовского региона, – отметила один из экспертов Проекта, преподаватель Поволжского института управления РАНХиГС Мария Жверанцева.