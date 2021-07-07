Сегодня, 7 июля, в Саратове прошел рейд по несанкционированным пляжам, в котором приняли участие сотрудники управления ОБЖ региона, правоохранители, ГИМС и спасатели, а также представители совета отцов, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя рассказала, что в некоторых местах, где утонули дети, создание пляжей невозможно из-за крутого обрыва. Главный государственный инспектор по маломерным судам в Саратовской области Артем Голубев отметил, что и под мостом это технически невозможно — поскольку там находятся гидротехнические сооружения.

Саратовцев регулярно штрафуют за купание в неположенных местах, там, где есть соответствующие знаки. Каждый день составляются минимум два протокола, общее количество — 48.