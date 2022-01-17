Администрация Ленинского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой говорилось о жалобах горожан на опасные сосульки.

Напомним, местные жители пожаловались на сосульки на Гвардейской улице. По сообщению горожан, под большими глыбами льда страшно ходить.

-По информации управляющей организации сегодня будут проведены мероприятия по ограждению опасного участка сигнальными лентами. работы по очистке кровли будут проведены до конца текущей недели, — сообщили в администрации.