Сегодня, 6 ноября, из-за работ коммунальщиков на водоводе на Магистральной улице с 10:00 до 22:00 сотни домов Саратова остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

В зону отключения попали поселки ВСО, Елшанка, КБ, Жасминный, Дачный, Латухино, Нефтегорский, старых большевиков, Соколовый, Поливановка, Сторожевка, Песчано-Уметский, Сокурский и Вольский тракт, а также СНТ:»Заря — 1″, «Вымпел», «Дружба-65», «Заря-66», «Молния», «Пуловец», «Строитель ДСК», «Дзержинец-65», «Росинка», «Зеркальный», «Нефтяник-2», «Светлячок», «Нефтяник», «Восход-2000», «Восход-82», «Механизатор-86», «Строитель при СМУ-35», «Буровик».