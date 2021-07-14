Завтра, 15 июля, сотни домов в центре Саратова останутся без воды по вине ООО «КВС». Организация вводит в эксплуатацию новый водовод на Новоузенской улице.

Ограничения продлятся с 6:00 до 23:00 во Фрунзенском и Октябрьском районах города.

Речь идет о следующих адресах:

— Хользунова, 25/39;

— Рабочая, 103;

— Большая Садовая, 36, 38 и 40;

— Дегтярная, 13, 15, 17, 28;

— Пугачева, 1;

— Станционная 4, 4/6, 6; 2-й Станционный проезд, 3, 7, 19;

— Астраханская, 10/20, 40; 2-я Садовая, 22/36, 52/58, 55; Пугачева, 3/9; 7-й проезд Первомайского поселка, 19/31;

— Станционная, 1, 8, 9; 2-й Станционный проезд, 7, 17; 5-й проезд Первомайского поселка, 6/16; 2-я Садовая, 55;

— Станционная, 1, 8, 9; 2-й Станционный проезд, 7, 17; 5-й проезд Первомайского поселка, 6/16; 2-я Садовая, 55, 74; Грибова, 1, 3; Пугачева, 10, 12/16;

— Астраханская, 50/60а;

— 2-й Станционный проезд, 15А;

— Пугачева, 1А;

— Дегтярная площадь, 1/13;

— 6-й проезд Первомайского поселка, 21/23;

— Астраханская, 38;

— 2-я Садовая, 39\53;

— Астраханская, 22\36;

— Пугачева, 3\9;

— Астраханская 50\60;

— Новоузенская, 63\65;

— Астраханская 62\66, 68;

— 1-й Станционный проезд, 10;

— Шелковичная, 71\81;

— 5-й проезд Первомайского поселка, 18\30;

— Грибова, 3;

— 9-я Линия, 4\12;

— Шелковичная, 60/62, 64/66; Пугачева, 49, 49а, 51, 51а, 51б.

А также в частных домах на улицах: Шелковичная, 60г; 6-й Шелковичный тупик, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й Садовые тупики, Железнодорожная, 2, 4, 6, 6а, 6в, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 1-й Шелковичный тупик, 1 и 3, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й проезды Первомайского поселка; 9-я линия Первомайского поселка, 14, 16, 18, 20; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я линии Первомайского поселка, 2-я Садовая, 76, 78, 80, 82, Астраханская, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 68а, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 72/2, 4-й Пугачевский тупик, 1, 2, 3/1, 4, 6, 8, 4-й Новоузенский тупик, 2; 4-й Степной проезд, 8, 10, 12, 14, 19, 21, Большая Садовая, 46, 48/1, 50/1, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Интернациональные проезды, Дегтярная площадь, 7-й Дегтярный проезд, улица Пугачева, 1, Дегтярная, 7, Интернациональный проезд, 1а, 1-й Станционный проезд, 3а, 13, 15а, Дегтярная, 12, 15, 2-й Садовая, 23, 23а, Шелковичная, 58, 84а, 84/ 86, Хользунова, 19, 21, 21а, 23а, 1-й Станционный проезд, 1, 6, 9, , 2-й Станционный проезд, 10, 14 и другие дома без номеров, Астраханская, 1, 1а, 1б, 1е, 21, 37, 40а, 43, 45, 88, Дегтярная, 26, 28, 5-й проезд Первомайского поселка, 2-я Садовая, 23, Астраханская, 40, Шелковичная, 71\81, 2-я Садовая, 23а.