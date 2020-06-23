В Саратове вскоре новые сотни людей из относительно стабильной сферы экономики могут потерять работу благодаря недальновидности городской администрации, пишет «КП-Саратов».

Еще не до конца сняты ограничения в работе с большинства организаций, кто и вовсе продолжает простаивать. Те, кто не прекращал работу или возобновил ее пытаются справиться с новыми сложностями, не снижать зарплаты сотрудникам, сохранить коллективы.

Предприниматели, только начавшие устранять последствия коронавирусных ограничений, получили новый удар из-за недальновидности главы Саратова Михаила Исаева и его подчиненных. Под угрозу закрытия попала отрасль, связанная с изготовлением и распространением печатной продукции.

В декабре каждого года мэрия проводила конкурс на участки, на которых расположены киоски с печатной продукции. В то время, как в других городах договора с киоскерами заключаются на несколько лет, чтобы дать возможность развиваться, местные чиновники предпочитают устраивать ежегодную перетряску рынка. Однако в прошлом, 2019 году конкурс не провели вовсе. Все киоски в Саратове в один миг стали незаконными, договора истекли, а новых с ними никто не заключал. Таким образом их все сейчас можно вывести за рамки закона, а затем снести или вынудить владельцев вывезти их на склады.

При этом вряд ли в мэрии действуют в интересах тех, кто мечтает «подмять» под себя этот бизнес. Торговля газетами настолько низко рентабельна, что привлечь внимание крупных инвесторов просто не может.

Здравое в общем предложение о том, чтобы убрать излишнюю рекламу и ларьки из центра поставила под удар совсем другие объекты — киоски с печатной продукцией.

К слову прессу, ее изготовление и распространение по указу президента Владимира Путина не трогали с самого первого дня ограничений. СМИ, которыми являются газеты, включены в перечень стратегически важных отраслей экономики и признаны одними из самых пострадавших – работать были обязаны, а рекламы и финансирования не было.

Мэрия Саратова и тут стала исключением – в самый разгар коронавирусной изоляции чиновники ходили по ларькам и выдавали предупреждения и предписания о нарушениях. Сейчас же, когда область и город потихоньку выходит из режима самоизоляции городские власти во главе с Михаилом Исаевым топят местную прессу. Первыми пойдут на дно районные газеты. Связи между закрытием киосков, за которым последует банкротство типографий и увольнение сотен людей, недальновидные чиновники не видят.

— Не будем забывать о сотнях тысяч читателей, которые, несмотря на рост интернет-СМИ верят в первую очередь печатному слову. Они пострадают так же – киоски исчезнут вместе с газетами, — считает генеральный директор ИД «Волга-Медиа» Мария Усова.

Киоски с прессой в Саратове приравняли к сезонным палаткам по торговле арбузами или елками. Но если для них согласование мест торговли проходит вовремя, то вот для прессы – забыли. В мэрии как будто не понимают разницы между продуктовыми ларьками и киосками печатной продукции и предлагают всех равнять под одну гребенку. При этом в сезонная торговля отличается от газет, которые покупают круглый год.

Предложение чиновников сначала убрать все киоски, а потом проводить конкурс направлена также на уничтожение этой сферы предпринимательства. Во-первых, таким образом не поступали в предыдущие годы, если организация проигрывала конкурс, и должна была освободить какие-то места – можно увезти киоски оттуда, но не убирать десятки по всему городу. У предпринимателей уйдет до полугода потом на различные согласования, к примеру, повторное подключение к электросетям. Срок аренды должен быть существенно больше, на несколько лет. Именно так это организовано в других городах. Но не в Саратове.

Мэр Исаев и накрученные им городские чиновники возможно, просто не понимают последствий своих решений и действий. Кроме того, явно незаконных.

«КП-Саратов» направила запрос в прокуратуру Саратовской области, с просьбой оценить законность действий городской администрации.