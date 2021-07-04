Сегодня, 4 июля, в Саратове на набережной официально открыли пляж. Утром новую зону отдыха посетили сотни горожан.

Она начал работу в 6:00. Спустя три часа после открытия на берегу собралось много детей и взрослых. Они загорали и купались. Для юных купальщиков отделили зону на мелководье.

Отметим, пляж работает ежедневно с 6:00 до 22:00. Его построили по инициативе и поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Открытие нового пляжа поддержал депутат облдумы, исполняющий полномочия секретаря Заводского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Воробьев.

— Это знаковый момент. Было несправедливо, что в городе на Волге жители не могли комфортно отдохнуть у воды. Чтобы добраться до пляжа, приходилось или идти по жаре до середины моста, или ехать туда на автобусе в большой компании других отдыхающих. Для Саратова современный и благоустроенный пляж – обязателен. И теперь, благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, он наконец у нас есть! И наша благодарность всем, кто днем и ночью трудился, чтобы пляж был открыт в текущем сезоне. Конечно, пляж станет зоной притяжения, сюда будет ездить весь город. Но хватит ли его площади, чтобы было комфортно всем желающим? Считаю, что для Саратова нужна еще как минимум одна такая зона пляжного отдыха. И располагаться она должна в Заводском районе, где большая территория соприкасается с Волгой. Думаю, заводчане, да и остальные горожане поддержат такое начинание. На примере нового пляжа мы видим, насколько непросто реализовать такой проект. И за несколько месяцев этот вопрос, конечно, не решить: там промзоны, железная дорога и много других моментов. Но надо мыслить на перспективу, чтобы уже в ближайшем будущем город преображался, становился комфортнее для всех жителей, в том числе, для заводчан. И реализация проекта городского пляжа говорит о том, что все возможно, если есть желание и умение работать на результат, — отметил парламентарий.