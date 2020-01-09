7 января на Соборной площади прошел масштабный праздник «Рождество в Хвалынске». С 12 часов дня начала работу главная достопримечательность города этой зимы — ярмарочная деревня с резными домиками, а в 13:00 у сцены состоялась встреча с чемпионом мира и Европы по кикбоксингу, заслуженным мастером спорта России — Даци Дациевым. Именитый спортсмен провел с детьми и всеми желающими зарядку на свежем воздухе, а позже — фото и автограф-сессию.

В вечернем блоке гостей и жителей города ждала концертно-театрализованная программа «Рождественские узоры», подготовленная объединенными силами Центральной клубной системы Вольского района и ДК «Россия» города Саратов. У елки жители и гости города встретились с героями новогодних праздников дедом морозом и снегурочкой, Поземушкой, скоморохами. Сотни людей, пришедших на праздник, объединил хоровод и увлекательные старинные русские игры и песни, исполненные фольклорным ансамблем «Собор» из ДК «Россия».

На сцене эстафету принял вольский ансамбль «Лад». Зажигательные песни, яркие образы артистов никого не оставили равнодушным.

-Христос родился более двух тысяч лет назад и прожил всего 33 года, но за это короткое время он сумел изменил мир. И всякий человек, который хочет личных изменений может преобразиться с помощью силы любви Христовой, — отметил благочинный Хвалынского округа, настоятель Крестовоздвиженского храма, протоиерей Виталий Колпаченко.

С новым годом от Рождества Христова, с новым десятилетием земляков поздравил организатор и автор этого масштабного проекта, депутат Саратовской областной думы Алексей Наумов.

-Очень здорово, что мы подходим к новому рубежу с пониманием того, что мы вместе, что мы можем менять жизнь города к лучшему, брать на себя ответственность и достигать результата, — сказал он.

Впервые в новейшей истории города праздник Рождества Христова отмечался в Хвалынске так широко, с размахом и настроением. Впервые жители города проявили инициативу и преобразили городскую елку своими силами, так, как никогда ранее. Атмосфера сказки и чуда создавалась командой Фонда «Сосновый остров» в рамках проекта «Резная сказка Хвалынска», получившего поддержку Фонда президентских грантов. Организацию праздника поддержали министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина, директор ДК «Россия» Ольга Сынкина, директор хвалынского районного дворца культуры Андрей Шакин, член Общественной палаты Саратовской области, предприниматель Илья Левин, администрации Хвалынского и Вольского районов.

В течении дня мероприятия на Соборной площади посетили до двух тысяч человек.