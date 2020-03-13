Энгельсская прокуратура провела учет и хранение прекурсоров наркотических средств в психиатрической больнице. Об этом сообщили в надзорном органе.

ГУЗ «Энгельсская психиатрическая больница» для лечения пациентов использует наркотики, психотропы и их прекурсоры, а также культивированные наркорастения на основании лицензии. Однако во время проверки выяснилось, что ответственный за журнал учета этих препаратов сотрудник вел его с исправлениями. Также установлено, что он мог записать сведения простым графитовым карандашом, а не шариковой ручкой.

Прокурор вынес с адрес главврача больницы представление об устранении нарушений. Виновное лицо привлечено к ответственности.