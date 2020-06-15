Сотрудник колонии, может оказаться за решеткой и быть на месте своей работы по другую сторону. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В Балашове 13 апреля в пол 12 ночи 25-летний работник УФСИН почувствовал себя героем фильмов про гонки и выехал на встречку на улице 9 января. Нарушая правила ПДД, мужчина не справился с управлением и въехал в мопед, на двухколесном коне был 25-летний местный житель. Пострадавший от полученных травм скончался. На лихача завели уголовное дело за смертельное ДТП.