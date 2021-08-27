Сотрудник колонии в Саратовской области попался на взятке, которую он принял от одного из заключенных, сообщает пресс-служба следственного комитета.

В июле 2021 года сотрудник УФСИН получил от заключенного колонии взятку, четыре тысячи рублей. Деньги были переведены на его банковскую карту. Целью взятки было получение заключенным запрещенного продукта питания — сырого мяса.

Сотрудники колонии выявили незаконное действие. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, по похожей статье недавно прошли два начальника колонии.