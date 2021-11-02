Суд оштрафовал мастера участка общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в загрязнении окружающей среды сливом нефти в ненадлежащем для этого месте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Следствием установлено, что общество с ограниченной ответственностью из Самары осуществляло извлечение, обработку, утилизацию и транспортировку буровых отходов из скважины на территории Перелюбского района Саратовской области, с дальнейшей транспортировкой нефтесодержащих отходов на специальный полигон.

Мастер участка обнаружил излишки отходов на скважине. Он вопреки перевез отходы III класса опасности объемом не менее 10 кубометров и слил их на незащищённым участке почвы в Перелюбском районе, что привело к загрязнению окружающей среды. Сумма ущерба составила 430 750 рублей.

Обвиняемый полностью возместил вред, чем обеспечил возможность проведения очистных мероприятий.

В суде он полностью признал вину и был оштрафован на 110 000 рублей. Уголовное дело прекращено.