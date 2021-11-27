В Волжском районе в полицию поступило сообщение о крупной краже в магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По сообщению заявителя, в магазине электроники и бытовой техники при инвентаризации была выявлена пропажа товара на общую сумму почти 4,5 миллиона рублей.

Причастным к краже оказался 29-летний работник магазина. У полицейских есть основания полагать, что в период с апреля по ноябрь текущего года мужчина, воспользовавшись доступом к складу, тайно вынес 66 дорогостоящих телефонов.

Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что похищенные телефоны сдал в комиссионные магазины, а деньги потратил. На данный момент он задержан.