Саратовская общественница Марина Евсюкова рассказала о коммунальном фонтане, который забил в Иволгино.

Она рассказала, что местным жителям сообщили — вина в коммунальной врезке от СНТ «Василек».

— В 14:00 приехали эксперты, постояли, в 16:00 — бригада. Они сказали, что будут ждать ночную смену. Мы ждали несколько дней, чтобы закопали яму, но никто не торопился этого делать, — отметила она.

Попытки выяснить, кто виноват во врезке, ни к чему не привели. Председатель СНТ сказал, что все сделал мужчина, который представился Петром из ООО «КВС».

А само ЧП произошло из-за того, что дали сильное давление.

Горожанка заключила, что саратовцы уже боятся «каждого приезда компании» и доверия к ним нет.