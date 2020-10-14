10-11 октября 2020 года в Казани состоялось главное беговое событие Республики Татарстан — Ак Барс Банк Казанский Марафон 2020.

В 2020 году марафон проводится уже в шестой раз. Ежегодно в забеге принимают участие спортсмены со всей России и количество участников с каждым годом растёт. Несмотря на пандемию и с учётом всех необходимых мер предосторожности, в этом году на старт вышли порядка 11000 профессионалов и любителей бега.

10 октября прошли старты для самых маленьких спортсменов — забеги #timerkids и #timerbaby на дистанции в 60 и 600 метров.

11 октября состоялись забеги на 3, 10, 21.1 и 42.2 километров. Заместитель декана факультета среднего профессионального образования Поволжского института управления РАНХиГС Сергей Илларионов принял участие в забеге и по традиции выбрал для себя дистанцию в 10 километров.

— Участие в спортивных мероприятиях, особенно в период пандемии, помогает мне держать себя в тонусе и не думать о негативных событиях в России и мире. Смотря на каждого бегущего человека, понимаешь, что в России достаточно много сильных духом людей, которые любят заниматься спортом вне зависимости от времени года, травм и иных обстоятельств. Меня радует, что с каждым годом любителей спорта от нашего Института становится больше, а подобные мероприятия проводятся чаще, — подчеркнул Сергей Илларионов.

Новый сезон встретил своих участников новым маршрутом трассы, который позволил уменьшить набор высот до 96 метров. Таким образом марафон в Казани имеет наименьший набор высот среди всех российских марафонов.

Для участников и болельщиков марафона также была подготовлена образовательная и развлекательная программы: лекции о вегетарианстве и экологии, паста-party и спортивная выставка на ЭКСПО.

Следующий марафон состоится в мае 2021 года.