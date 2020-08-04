31 июля 2020 года губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с победителями Федеральных грантовых конкурсов 2019/2020 года. Одним из участников мероприятия стал победитель заочного всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежи с проектом «Soft-skills школа «5К», заместитель декана факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института управления РАНХиГС Николай Пержу.

Проект «Soft-skills школа «5К» — это психолого-управленческая образовательная программа для развития гибких навыков у студентов. Проект представляет собой модуль учебных занятий и тренингов, охватывающий пять блоков, соответствующих актуальным гибким навыкам: креативное мышление, командная работа, комплексное системное мышление, коммуникативность, критическое мышление. Выбранные навыки обусловлены запросами престижных работодателей по всему миру (на основе статистики Всемирного экономического форума в Давосе, интернет-рекрутмента HeadHunter), из которых следует, что именно перечисленные компетенции станут определяющими в профессиональной среде «завтрашнего дня». Каждый блок разбит на несколько занятий: одно лекционное, и пять игрового, интерактивного и тренингового форматов длительностью 90-120 минут каждое.

Образовательная программа является авторской разработкой на основе изучения и обобщения мировых тенденций и наработок в области селфменеджмента. Все участники программы получают доступ к методическим, лекционным, презентационным, а также фото- и видеоматериалам для личного пользования.

По итогам конкурса проект получил финансовую поддержку в размере 310 тысяч рублей.

— Победа в федеральном грантовом конкурсе – это заслуга команды студентов и преподавателей Президентской академии, согласившихся безвозмездно принять участие в реализации проекта, а также Поволжского института управления РАНХиГС в целом, где создана позитивная атмосфера для реализации подобных инициатив. Мы рады, что у нас есть возможность заниматься любимым делом и при этом верить, что наше дело принесёт пользу молодым людям, — отметил Николай Пержу.

Губернатор поздравил участников встречи с победой в грантовых конкурсах, поблагодарил за примеры демонстрации молодому поколению реальных дел, насыщенной интересной жизни на благо саратовского региона.

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