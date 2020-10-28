Полицейские рассказал подозреваемому о том, что тот находится в разработке и помог ему избежать ответственности, сообщает рессор-служба управления ФСБ по Саратовской области.

В 2017 году оперативник, допущенный к гостайне, гражданину РФ сведения о проводимых и планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в него, причастного к незаконному обороту сильнодействующих веществ. Это помогло подозреваемому избежать уголовной ответственности.

Суд приговорил оперативника к одному году колонии-поселения, а также запретил ему занимать должности, связанные с государственными секретами.