Следственный отдел по городу Энгельс возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции за вымогательство. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что в марте этого года оперуполномоченный отдела МВД России «Энгельсское» обратился к знакомому с просьбой провести некоторые регистрационные действия в РЭО с автомобилем родственницы. Сотрудник полиции предложил знакомому денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за эти регистрационные действия.

Но сотрудники РЭО приостановили данные регистрационные действия, заподозрив в них незаконность.

Сотрудник полиции возмутился из-за невыполнения мужчиной их совместной договоренности и поехал к нему разбираться, захватив для устрашения знакомого. Прибыв на место работы мужчины, он потребовал с него 200 тысяч рублей, угрожая применить физическое насилие. Мужчина под давлением сотрудника полиции написал расписку, в которой указал, что якобы взял взаймы у оперуполномоченного 200 тысяч рублей, которую передал последнему.

Противоправная деятельность сотрудника полиции выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Сейчас расследование уголовного дела в отношении оперуполномоченного продолжается.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области. в настоящее время в ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.