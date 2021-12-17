Заведено уголовное дело за покушение на мошенничество на бывшего сотрудника прокуратуры, сообщает пресс-служба СКР.

Изучив жалобу на директора одной из коммерческих фирм, прокурор не обнаружил за ним нарушений, но захотел использовать жалобу в корыстных целях. Спустя месяц он вызвал руководителя организации и рассказал, что на него заводят уголовное дело и это можно предотвратить, дав взятку.

Вскоре родственник прокурора назвал директору сумму якобы необходимого откупа – 70 тысяч рублей и техника, стоимостью 183 тысячи рублей. Тот не стал ввязываться в незаконную схему.

Вскоре обо всем узнали сотрудники ФСБ и задержали мошенников. Сейчас их допрашивают.