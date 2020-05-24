В Энгельсском районе Саратовской области в районе поселка Анисовка, инспекторы рыбнадзора задержали двух нарушителей запрета о ловле, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова» с места событий.

Сегодня, 22 мая с 4:00 утра сотрудники рыбнадзора, полиции и комитета охотничьего хозяйства и рыболовства пресекли ряд фактов браконьерства на воде в рамках ежегодного рейда «Биосфера». С 1 мая на территории Саратовской области действует запрет на ловлю рыбы. Заядлым рыбакам можно рыбачить с берега удочкой, на которой может быть не более двух крючков.

На воду можно выходить на лодке без мотора. Кроме этого, рейд приурочен к федеральной масштабной акции «Всероссийский день без сетей». Сотрудники рыбнадзора подняли несколько сетей со дна реки. Помимо обычных были найдены сетки-вентери и самоловы, из которых вытащили несколько лещей, раков, и двухстворчатых моллюсков. За все эти виды жителей водоемов предусмотрены двойные штрафы, например за поимку леща в период нереста нарушитель заплатить одну тысячу рублей. Также сотрудники рыбнадзора выпустили из сетей в воду сома с икрой около полуметра длиной.

Напомним, что уже как два года действует запрет на ловлю рыбы сетями, а с января этого года их запретили и к продаже. Покупать и использовать сети могут только промышленные предприятия по ловле рыбы.

Также в ходе мероприятия попались нарушители запрета. В 07:30 утра были задержаны двое мужчин, на лодке без мотора у которых были обнаружены сети. Ими оказались жители Энгельса временно безработные. Мужчины просили не оформлять их, понять и простить. Далее уроженцы Энгельса пытались объяснить, что сети они не собирались ставить, а просто вышли на утреннюю речную прогулку. Позже, в ходе разговора, они все-таки признались, что запрещенное орудие лова ставить собирались. После составления административного протокола у нарушителей изъяли сети лодку. Мужчинам грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Начальник отдела охраны водных биологических ресурсов по Саратовской области Евгений Орленко рассказал, что за майские праздники составлено 59 уголовных дел по нарушению ловли рыбы.

— Сейчас браконьеры становятся хитрее, некоторых и не пугают штрафы. Вот, например, на данный момент за ловлю одного судака предусмотрен штраф в размере 6,6 тысячи рублей, — отметил начальник отдела.