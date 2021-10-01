В Саратове в отдел полиции обратился 44-летний мужчина с заявлением, что с его банковской карты похищены 14 759 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Подозреваемым по этому делу оказался сотрудник салона связи. Полицейские предполагают, что он воспользовался оформленной на имя клиента кредитной картой, от которой мужчина отказался при оформлении займа на телефон, и оплатил ей покупки в различных магазинах.