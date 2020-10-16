Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего бывшего сотрудника УФСИН России по Саратовской области, обвиняемого в нарушении ПДД, что повлекло за собой смерть человека, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, 13 апреля около 23:25 мужчина на легковушке ехал по улице 9-го Января в Балашове. Он выехал на полосу для встречного движения и влетел в мопед под управлением 25-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Мужчина так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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