Сотрудник отдела “Орион” спецназа саратовского УФСИН проявил себя во всероссийском челлендже, приуроченному к 30-летию со дня образования отделов специального назначения ФСИН России.

Тяжелоатлет, мастер спорта по пауэрлифтингу и силовому экстриму, ветеран боевых действий Михаил Родимцев протянул бронетранспортер марки БТР-80 весом около тридцати тонн на 30 метров.

Отметим, что на сегодняшний день в этом отделе проходят службу пять обладателей краповых беретов и около десяти мастеров спорта России в различных спортивных дисциплинах, — отметили в пресс-службе УФСИН.

Бойцы более двадцати раз выезжали в служебно-боевые командировки в горячих точках, десять человек наградили Орденом Мужества, 37 получили другие государственные награды.

