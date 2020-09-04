С 27 августа по 2 сентября 2020 года состоялась заключительная шестая смена «Цифровая экономика» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», где объединились участники со всей страны в офлайн и онлайн-формате.

В рамках программы смены были рассмотрены вопросы цифровизации в России, возможности онлайн-проектов, трансформации образования в цифровую эпоху, цифровой экономики и влияния пандемии на рынок.

Спикерами смены «Цифровая экономика» выступили помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Владимир Мау и другие государственные деятели. Спикеры обсудили вместе с участниками навыки нового времени, изменение отраслей под влиянием цифровизации и трансформацию молодёжной политики.

Кроме насыщенной программы Форума участников ожидал грантовый конкурс молодёжных инициатив, в котором смогли принять участие как Мастер-участники, так и цифровые Аватары. В течение нескольких дней ребята работали над собственными проектами, а также получали рекомендации от экспертов. Директор центра студенческих инициатив и проектов Поволжского института управления РАНХиГС Иван Мещеряков выступил в качестве эксперта грантового конкурса молодёжных инициатив.

— Форум создал уникальный формат, который комбинирует очное присутствие участников на мероприятиях, а также онлайн-включение, что позволило расширить количество участников Форума в несколько раз. Порадовало, что участники, несмотря на глубокое погружение в проблемное поле своих проектов, были готовы собирать разные мнения и совершенствовать свои наработки. Это позволило большому количеству участников получить грантовую поддержку. Надеюсь, ребята обязательно реализуют задуманное!, — отметил Иван Мещеряков отметил важные аспекты работы в рамках Форума.

Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и АНО «Россия – страна возможностей». Образовательный партнёр – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».







