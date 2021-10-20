В Саратовской области в отношении 21-летнего сотрудника компании сотовой связи возбуждено уголовное дело за нарушение конфиденциальных данных.

В период с 1 августа по 4 сентября 21-летний сотрудник компании сотовой связи, используя свое служебное положение, получил доступ к информации о входящих и исходящих телефонных соединениях 57 абонентов, без их согласия и без соответствующего разрешения суда. Таким образом он нарушил тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений.

Обстоятельства выясняются, расследование уголовного дела продолжается.