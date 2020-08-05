Контрразведчики предупредили сотрудника Саратовского теле- радиопередающего центра о риске разглашения государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ региона.

Мужчина, имеющий допуск к совершенно секретной информации, хранил и обрабатывал ее на рабочем компьютере, имеющим доступ к интернету. Это могло стать причиной утечки важных сведений в сеть.

Сотрудники ФСБ предупредили его об этом.

Как сообщается, если бы информация, содержавшая гостайну стала достоянием общественности, мужчине грозило бы семь лет тюремного срока.

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