Контрразведчики предупредили сотрудника Саратовского теле- радиопередающего центра о риске разглашения государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ региона.

Мужчина, имеющий допуск к совершенно секретной информации, хранил и обрабатывал ее на рабочем компьютере, имеющим доступ к интернету. Это могло стать причиной утечки важных сведений в сеть.

Сотрудники ФСБ предупредили его об этом.

Как сообщается, если бы информация, содержавшая гостайну стала достоянием общественности, мужчине грозило бы семь лет тюремного срока.