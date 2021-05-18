Следователи проводят проверку после обнаружения в водоеме тела 62-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 17 мая сторож турбазы «Автомобилист» в поселке Лесной Энгельсского района отправился на противоположный берег реки Сазанка. Спустя некоторое время сотрудник турбазы обеспокоился из-за его отсутствия и вышел на берег посмотреть, где тот находится. На удалении около трех метров от берега он увидел лодку, а на поверхности воды тело сторожа. Мужчина вытащил его, но гражданин не подавал признаков жизни.

Следователи осмотрели место происшествия, повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, на теле мужчины не выявлено.

Обстоятельства устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.