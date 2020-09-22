В отношении сотрудника муниципального предприятия возбуждено уголовное дело за получение взятки, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что 25 июня сотрудник МУП «Балаково-Водоканал» получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 54 тысяч рублей – части от общей суммы в 154 тысячи рублей. За эти деньги он должен был построить за счет водоканала и с помощью техники предприятия канализацию для фирмы предпринимателя. договор и техническая документация при этом не составлялись.

Коррупционера изобличили сотрудники ФСБ.

Сейчас решается вопрос об аресте злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.