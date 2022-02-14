Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Государственной жилищной инспекции Саратовской области за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

9 февраля сотрудник инспекции получил от представителя управляющей компании взятку за ложные сведения по результатам проведения проверки соблюдения требований по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов.

Противоправная деятельность должностного лица выявлена сотрудниками УФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.