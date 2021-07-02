Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению полицейского в получении взятки за помощь молодому человеку, виновному в аварии. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Как стало известно следствию, в 2020 году в Кировском районе Саратова произошла авария. Молодой человек, виновный в ДТП, скрылся с места происшествия.

Машина принадлежала его отчиму, который и предложил взятку за помощь своему пасынку. Он обратился за помощью к своему знакомому, который в свою очередь вышел на инспектора ДПС ГИБДД.

Сотрудник полиции согласился помочь парню избежать наказания за 30 тысяч рублей. В середине января он получил деньги и пообещал не проводить поиски виновного в аварии.

Сотрудники ГУ МВД по Саратовской области выявили факт получения взятки. В случае подтверждения вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к иной предусмотренной законом ответственности.