Суд признал виновным 20-летнего бывшего сотрудника компании сотовой связи, которого обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных разговоров в связи с должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

В мае 2019 года, молодой человек работал специалистом офиса продаж одной из компаний сотовой связи. Воспользовавшись служебным положением, он получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках 13 абонентов, не имея на это их согласия и разрешения суда.

Эти действия были прекращены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Молодой человек признал вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.