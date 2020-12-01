В отношении сотрудника ГБУ «Управляющая компания «Сельхозрынок» возбуждено уголовное дело о взятничестве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 28 марта он получил от арендодаторов 47 тысяч рублей. Деньги предназначались за беспрепятственную торговлю — отсутствие претензий контролеров и полного пакета документов, монополию в продаже отдельных товаров, несоблюдение договора аренды.

В отношении этого же гражданина уже расследуется три уголовных дела по аналогичной статье, которые соединены в одном производстве. Его подозревают в получении 42, 78 и 18 тысяч рублей.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.