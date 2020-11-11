В отношении представителя УК в Энгельсе возбуждено уголовное дело за подкуп. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия утром 15 октября он передал директору УК 1,1 миллиона рублей у дома на улице Челюскинцев. Деньги предназначались за отказ от управления двумя домами в городе и отказ от иска о признании незаконной платы по ЖКХ по этим зданиям. Это была не вся сумма, а часть от оговоренной, составляющей семь миллионов рублей.

Мужчина, которому предлагали средства, обратился к правоохранителям. Оперативники пресекли деятельность злоумышленника, средства изъяли.

Расследование продолжается.