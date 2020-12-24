По инициативе депутата Государственной думы, секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Панкова сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов области дарят новогодние подарки

Новогодние подарки уже получили медицинские работники ФАПов в Ивантеевском, Перелюбском, Пугачевском, Озинском, Хвалынском, Воскресенском, Краснопартизанском, Духовницком районах области.

Одной из тех, кто получил новогодний подарок стала Тамара Зимина. В 1981 году закончила областное медучилище, и сразу после окончания вернулась работать в родной Озинский район. Скоро будет 40 лет, как она трудится акушером в ФАПе села Балаши, население которого составляет 587 жителей.

— С жителями Балашей сложились добрые дружеские отношения. Знаю каждый дом, каждую квартиру в селе. А сколько детишек через меня прошло! В июне исполнится 40 лет, как я работаю в фельдшерско-акушерском пункте. Да, временами работа непростая, но это мое призвание, и другой работы для себя я не представляю. Приятно было получить подарок и поздравление от Николая Панкова с новогодними праздниками, – рассказала Тамара Зимина.

Николай Панков ранее отметил, что сотрудники ФАПов первыми приходят на помощь жителям сел.

— Считаю правильным поддержать их и сказать слова благодарности за их работу. Часто бываю в районах области, сельчане о своих фельдшерах всегда отзываются с теплотой. Отмечу, одна из главных задач, решением которой занимается партия – доступность и качество медпомощи в отдаленных районах, – подчеркнул Николай Панков