Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

— В Балаково встретились с коллективом комбината благоустройства. Работники этого предприятия обслуживают город — следят за тем, чтобы дорожные знаки, разметках были в порядке. Чтобы в городе было чисто и функционировали все хозяйственные системы. Сейчас заработная плата профессиональных кадров здесь от 12 до 30 тысяч рублей. В зависимости от специализации и выслуги лет.

Отмечу, из общего штата 547 человек здесь трудоустроено только 400. Чтобы молодежь шла работать в муниципальные предприятия Балакова, нужно повышать заработную плату. Приняли решение, с 1 июля на этом предприятии она повысится на 30 процентов. В бюджете района средств на это недостаточно. Будем искать привлечённые ресурсы.

Кроме того, с сотрудниками также обсудили и обновление автопарка предприятия. Летом здесь нужны дорожные пылесосы, зимой — машины для распределения песчаной смеси,- отметил Панков.