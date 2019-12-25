Прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства на кондитерском производстве ООО «Сказка» Расковского МО.

Выяснилось, что работодатель нарушает сроки выплаты сотрудника заработной платы.

Директора привлекали к административной ответственности за невыплату зарплаты в установленный срок.

— Прокурором также в адрес директора организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого, нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — добавили в надзорном ведомстве.