Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о разрабатываемых на уровне муниципалитета мерах поддержки сотрудников службы «скорой медицинской помощи».

Он поручил выйти с инициативой в Саратовскую городскую думу для введения ряда льгот для медиков — освободить их и их несовершеннолетних детей от платы за проезд в трамвае и троллейбусе; освободить от платы за наем муниципального жилищного фонда; не взимать плату в дошкольных учреждениях.

— В случае принятия депутатами такого решения с 1 января следующего года данные меры поддержки будут распространяться на врачей, средний и младший медперсонал, водителей ГУЗ «Саратовская городская станция скорой медицинской помощи, — написал Михаил Исаев.