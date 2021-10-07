На мусороперегрузочных станциях компании «Ситиматик» завершается комплекс мероприятий по благоустройству. Уже отремонтированы подъездные пути и входные группы МПС. Завершающим этапом стала высадка деревьев вокруг 17 районных объектов.

—Мы высаживаем деревья вокруг концессионных объектов с двумя целями. Первая — это эстетика. Мы стараемся, чтобы мусороперегрузочные станции выглядели опрятно и не ассоциировались со словом «свалка». Ведь МПС — это часть новой коммунальной инфраструктуры экологически безопасного обращения с отходами. И, конечно, это компенсация углеродного следа от мусоровозов. Мы как компания, придерживающаяся целей устойчивого развития, не можем оставить такие аспекты нашей работы без внимания, — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В течение октября все запланированные работы по благоустройству мусороперегрузочных станций будут выполнены. Ни одно деревце не останется без дальнейшего внимания. Сотрудники МПС будут регулярно поливать и ухаживать за саженцами, чтобы они прижились и украсили пейзажи вокруг промобъектов.