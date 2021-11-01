Сотрудники детских развлекательных парков Саратова и Энгельса записали видеообращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Сотрудники заявляют, что работают в «добросоветсных» центрах, которые закрылись для посещения согласно нововведенным ковидным ограничениям. Руководство продолжает платить зарплаты сотрудникам и плату за аренду помещений, но неизвестно, насколько у них хватит средств.

Авторы видео отметили, что их пытаются переманить в «серую зону» — организации, работающие вопреки ограничениям и сказали, что хотели бы законно продолжать свою деятельность.

Напомним, что запрет на работу детских парков введен еще 27 сентября, в то время, как кинотеатры, спорткомплексы и школы Саратовской области были открыты для посещения.