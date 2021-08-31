Сотрудниками Елшанской мусороперегрузочной станции в общем потоке твердых коммунальных отходов была найдена барсетка с полным пакетом документов: паспорт, СНИЛС, охотничий билет, водительское удостоверение и документы на машину. Все документы принадлежали одному гражданину. Сотрудники Саратовского регоператора нашли владельца и вернули утерянное. С момента «утери» в одном из контейнеров и до их находки на мусороперегрузочной станции прошло всего несколько часов.

— Хочется поблагодарить неравнодушных сотрудников, особенно сортировщиков мусороперегрузочной станции. Я удивлен, как внимательно, ответственно и бескорыстно они относятся к своей работе. Даже представить страшно какое количество времени мне бы пришлось восстанавливать утерянные документы, — сказал владелец документов Андрей.

Отметим, что это далеко не в первый раз, когда в мусоре оказывается полный набор документов отдельного гражданина. Причины попадания в мусорные контейнеры всегда разные, но их нахождение стало возможным благодаря новой системе обращения с ТКО на территории Саратовской области, построенной в рамках концессионного соглашения АО «Ситиматик».

Напомним, что весь мусор, поступивший на объекты компании проходит обработку и последующую сортировку. За более чем 3 года работы десятки жителей смогли вернуть не только документы, но и различные семейные ценности, которые по недосмотру оказались отправлены в утиль.