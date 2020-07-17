Оперативники управления ФСБ по Саратовской области пресекли факт крупного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате реализованных УФСБ мероприятий злоумышленник задержан с поличным при получении от предпринимателя очередного денежного транша в размере двух миллионов рублей. Задокументированный общий размер похищенного составляет более 10 миллионов рублей.

Как сообщается, мошенник специализировался на хищении денег у у юридических лиц, участвующих в реализации на территории региона национального проекта «Жилье и городская среда».

Ведется следствие. Решается вопрос об аресте злоумышленника.