Саратовец размещал на своей странице в соцсетях материалы экстремистского характера.

Как информирует пресс-служба областного УФСБ, гражданин опубликовал во «ВКонтакте» экстремистские призывы по отношению к представителям органов действующей в стране государственной власти.

Лозунги с призывами могло видеть неограниченное число лиц, так как профиль был открыт для посещения всеми желающими.

В итоге на «активиста» было возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 280 УК РФ, а Фрунзенский районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Кроме того, гражданин теперь не сможет в течение двух лет заниматься администрированием интернет-сайтов.