Федеральная служба безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекла преступную деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В июле 2021 в Москве, республиках Адыгея, Башкортостан, Крым и Мордовия, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Астраханской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведили оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Из незаконного оборота изъяли 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства — ружейный гранатомет «М-79», 11 автоматов («АК-103», «АК-74М», «АКС-74У», «АКМ»), 16 пистолетов-пулеметов («ППШ», «Кедр», «ППД», «МР-40», «МР-38», «SА-26», «VZ-26», «МАВ-38 Beretta»), 118 пистолетов и револьверов («Коровина», «ПМ», «ПСМ», «ТТ», «Марголина», «СПШ», «Страж», «CZ», «Walther», «Beretta», «Perfecta», «Luger», «Colt», «Smith& Wesson», «Stalker», «Zoraki», «Наган»), 125 карабинов, винтовок и ружей («Вепрь», «Сайга», «Мосина», «Фролова», «ТОЗ», «СКС», «КО-44», «СВТ-40», «Винторез», «Тигр», «МР», «ИЖ», «Benelli», «Sauer», «Mauser»), самодельное стреляющее устройство («авторучка»), а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГ-33», «М-24», «М-39»), более 26,5 тыс. патронов различного калибра, 130 кг взрывчатых веществ (порох, тротил, аммонал), 256 взрывателей различных модификаций, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Пресечена деятельность 32 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Злоумышленники размещали предложения по сбыту оружия осуществлялось злоумышленниками в интернете. Оплата приобретаемого оружия, основных частей и боеприпасов производилась посредством электронных платежных систем, а его доставка покупателям — через операторов почтовой связи и транспортно-экспедиционные компании.

Вступившими в силу с 12 июля 2021 года изменениями в статьи Уголовного кодекса Российской Федерации усилена уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления, переделки, сбыта оружия и его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе с использованием сети Интернет, в составе группы лиц по предварительному сговору и организованной преступной группы.

В этой связи действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться уже с учетом новых норм уголовного законодательства.