Автомобилистам и пешеходам в Саратовской области напомнили о правилах безопасности при передвижении в туман.

По словам региональной Госавтоинспекции, во избежание ДТП в условиях тумана нужно следить за скоростью, протирать запотевшие стекла, проверять исправность световых приборов. При обгоне и перестроении на трассе включать указатели поворота.

Пешеходов предупредили о светоотражающих элементах на одежде при передвижениях в темное время суток, а также о том, что идти вдоль дороги нужно лицом к встречному транспорту.

— Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех, — заключили в ведомтсве.