Сегодня, 10 марта, Саратовскую область накрыло сильной метелью, которая продолжится и завтра. В связи с этим сотрудники региональной Госавтоинспекции обратились к водителям.

Так, водителей просят отказаться от поездок за город и рекомендуют не превышать скорость.

-На территории региона прогнозируют осложнение погодных условий, связанных с обильным выпадением осадков в виде снега, сопровождающими низовой метелью на региональных автодорогах и трассах, сильным ветром и существенным понижением температурного режима, ухудшением видимости, — отметили в пресс-службе.