В Саратове сотрудники ГИБДД объясняли водителям и пассажирам, почему нужно пристегиваться, вручали памятки и подарки. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Все проходило в рамках акции «Пристегнись и улыбнись!».

За нарушение этого правила грозит штраф — тысяча рублей. Если его не отдать вовремя — позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за этим могут последовать серьезные последствия. Придется платить в двойном размере, еще могут отправить на обязательные работы или арестовать на 15 суток.