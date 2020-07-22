В рамках профилактического мероприятия «Пешеход, пешеходный переход!», проводимого сотрудниками Госавтоинспекции с 20 по 21 июля в Саратове, была проведена акция «Внимание, пешеходные каникулы!».

Сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с местными жителями в парке «Липки», где напомнили о внимательности при переходе проезжей части.

В ходе беседы сотрудники ГИБДД раздавали местным жителям памятки с правилами дорожного движения, а самым юным пешеходам – световозвращающие элементы.

Напоминаем, что зачастую пешеходы, не отдавая отчет в своих действиях, перебегают проезжую часть в неположенных местах. Попытка сэкономить время может стоить даже жизни.