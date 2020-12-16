Сегодня, 16 декабря, в предуниверсарии “Лицей-интернат 64” сотрудники ГИБДД провели Форум по профилактике аварий и особенностях взаимодействия со службой спасения “Без ДТП!”.

Его участниками стали более 250 человек. Ученикам показали работу устройств фото и видеофиксации, замеров светопропускания стекол авто, измерения алкоголя в организме шоферов. Прошел мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов на одежде, проверка знания ПДД.

На маникене “Максим” спасатели продемонстрировали навыки сердечно-легочной реанимации.

Также выступила поисково-спасательная собака по кличке “Васаби”.